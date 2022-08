Se avecina una catástrofe climática final: "Podría haber una pérdida del 10% de la población mundial"

El cambio climático, impulsado por actividades humanas como la emisión de gases de efecto invernadero, es una realidad más que demostrada. Pero la evolución de este proceso de calentamiento global depende de muchas variables, además de trabajarse en diversos escenarios, unos más comedidos y otros más extremos. Estos últimos en función del aumento de las temperaturas de cara a próximas décadas.

Un grupo de 11 investigadores de Reino Unido, China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Australia propone esta semana en un artículo publicado en la revista americana PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) que la comunidad científica internacional y el conjunto de la humanidad estudie la posibilidad de que el cambio climático alcance un punto catastrófico. Tanto por el aumento de la temperatura como por su repercusión ambiental, social y económica. El titular del artículo científico se llama 'Climate Endgame'.

Según los autores del artículo, la propuesta de Climate Endgame "tiene como objetivo dirigir la exploración de los peores riesgos asociados con el cambio climático antropogénico. Para presentarlo, resumimos la evidencia existente sobre la probabilidad de un cambio climático extremo, describimos por qué es vital explorar los casos en el peor de los escenarios y sugerimos razones para la preocupación catastrófica", asegura Luke Kemp, primer firmante y portavoz del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial y el Darwin College, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

A su vez, la Universidad de Cambridge resume la propuesta asegurando que "el calentamiento global podría acabar siendo 'catastrófico' para la humanidad si los aumentos de temperatura son peores de lo que muchos modelos actuales predicen o si el calentamiento provoca una cascada de eventos que aún no han sido evaluados suficientemente, o ambas cosas". Y añade: "El mundo necesita comenzar a prepararse para la posibilidad de un 'final climático'.

Una agenda de investigación

Los autores del artículo científico proponen una agenda de investigación para enfrentarse a los peores escenarios posibles. Dentro de la agenda hay una pérdida del 10% de la población mundial y una eventual extinción humana. Además, los investigadores piden al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que dedique un informe futuro al cambio climático catastrófico para impulsar la investigación e informar al público.

"Hay muchas razones para creer que el cambio climático podría volverse catastrófico, incluso con niveles modestos de calentamiento", subraya Luke Kemp, en declaraciones difundidas por su universidad.

"Los efectos secundarios, como las crisis financieras, los conflictos y los nuevos brotes de enfermedades, podrían desencadenar otras calamidades e impedir la recuperación de posibles desastres como la guerra nuclear", indica el primer firmante del nuevo estudio.

El modelo que ha realizado el equipo de investigadores muestra áreas de calor extremo (una temperatura promedio anual de más de 29º C), que podrían cubrir a dos mil millones de personas para 2070. Estas áreas no solo son algunas de las más pobladas a nivel de densidad, sino también algunas de las más frágiles políticamente hablando.

El equipo firmante del artículo de PNAS propone una agenda de investigación que incluye lo que ellos llaman los "cuatro jinetes" del final del cambio climático: hambruna y desnutrición, clima extremo, conflicto y enfermedades transmitidas por vectores.

El informe del IPCC del año pasado sugirió que si el CO2 atmosférico se duplica desde los niveles preindustriales, algo hacia lo que el planeta está a mitad de camino, hay alrededor de un 18% de posibilidades de que las temperaturas superen los 4,5º C. Los escenarios de temperaturas extremas están "infraexplorados en relación con su probabilidad" (...) "sabemos menos sobre los escenarios que más importan", indica Luke Kemp.

El aumento de temperaturas: la gran amenaza

El aumento de las temperaturas supone una gran amenaza para el suministro mundial de alimentos, dicen, con mayores probabilidades de escasez conforme las áreas agrícolas más productivas del mundo sufran colapsos colectivos. El clima más cálido también puede crear condiciones para nuevos brotes de enfermedades, a medida que los hábitats vayan transformándose y se reduzcan.