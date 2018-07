Manor sustituye a Merhi por Alexander Rossi

La escudería Manor F1 Team ha comunicado este miércoles que el español Roberto Merhi no correrá en el Gran Premio de Singapur, que se disputa este fin de semana en el trazado urbano de Marina Bay, y que será reemplazado por el estadounidense Alexander Rossi.



En un comunicado oficial, Manor ha informado de que ha firmado a Alexander Rossi como piloto titular para cinco de las siete pruebas que quedan del Mundial de Fórmula Uno y que hará su debut en la carrera nocturna de Singapur de este fin de semana para formar pareja en el equipo con el británico Will Stevens.



Sin embargo, Manor también ha comunicado que Merhi, que se unirá en esas cinco carreras a Fabio Leimer como piloto reserva de la escudería, volverá a pilotar en las dos carreras restantes del Mundial, concretamente en Sochi (Rusia) y en Yas Marina (Abu Dabi).



Así, Rossi se subirá al monoplaza en las carreras de Singapur, Japón, Estados Unidos, México y Brasil y Merhi en la carrera de Rusia, decimoquinta cita del Mundial, y en la de Abu Dabi, decimonoveno gran premio y que cierra el certamen de 2015.



Se da la circunstancia de que el relevo de Merhi por Rossi llega después de que la semana pasada el castellonense renunciase a las World Series by Renault, competición que compaginaba con la Fórmula Uno, para centrarse precisamente en la máximo competición del automovilismo mundial.



En el comunicado, John Booth, responsable del equipo, asegura que "Roberto -Merhi- entiende que esta decisión obedece a los intereses a largo plazo del equipo y le damos las gracias por su profesionalidad".

Alexander Rossi es el primer piloto estadounidense en la Fórmula Uno desde que Scott Speed compitió en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2007.