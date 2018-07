Sainz: "El viento me ha puesto en problemas"

Carlos Sainz no pudo refrendar en la clasificación las buenas maneras mostradas en los Libres. El madrileño cayó en Q2 de Hungría y él mismo reconoció que no encontró "ritmo" durante toda la sesión y que no se sintió cómodo. Sale el 12, y admite que "el viento" fue lo que más le perjudicó durante los 60 minutos de la ronda clasificatoria.



Así lo explica el joven de Toro Rosso: "Ha sido como conducir un coche completamente diferente. Ha sido una faena, porque habíamos hecho un gran fin de semana. La dirección del viento y su intensidad me ha puesto en problemas".



Sainz dice que no encontró el ritmo necesario: "No pude sacar el máximo del coche. La pista era muy diferente a la de los Libres 3 y han cambiado mis referencias, mis puntos de frenada y mi feeling".



Eso sí, Carlos no se rinde para la carrera: "Aquí es difícil adelantar pero esto es F1. no es fácil, habría preferido pasar a Q3 y empezar por el lado limpio pero daré lo máximo".