Hamilton logra la pole de Hungría con Sainz 12º y Alonso 15º

Lewis Hamilton refrendó en la clasificación de Hungría lo mostrado en los Libres y consiguió una de las poles más vitales para una carrera de la temporada. El británico volvió a lucirse y a volar por la pista sin más oposición que la de su compañero, pero el bicampeón siempre mantuvo a raya a Nico Rosberg y al final, con su 1:22.020, sacó más de medio segundo al alemán en su particular batalla por cada pole del Mundial.



No pudo estar en esa pelea ningún piloto español. Parecía que esta iba a ser la prueba en la que McLaren-Honda saborease Q3 pero desde el comienzo se vio que no iba a ser ni mucho menos fácil. Jenson Button ni pasó de la Q1 por un posible problema en el ERS y Fernando Alonso estuvo a punto de caer en ella, pero superó el corte por los pelos. Sin embargo, en Q2 se quedó parado justo a la entrada de boxes tras reportar fallos en el motor. A pesar de que empujó el coche no pudo volver a pista.



Por su parte, Carlos Sainz también estuvo ausente de la pelea entre los diez mejores. El madrileño, que siempre había rodado con los Red Bull y los Ferrari, no tuvo ritmo en toda la sesión clasificatoria y también tuvo incluso problemas para superar la Q1. Por más que lo intentó no pudo mejorar su crono en Q2 y terminó quedándose fuera de un lugar en el que, viendo los Libres, podría haber estado. El de Toro Rosso explico que el "viento" había cambiado por completo la pista y sus referencias.



Tras los dos Mercedes saldrá Sebastian Vettel. El de Ferrari se impuso al Red Bull de Daniel Ricciardo, piloto que se permitió el lujo de ser el único en no montar goma blanda en la Q1. Ya están situadas todas las piezas sobre el tablero, y Lewis Hamilton parte con gran ventaja sobre Nico Rosberg en una pista en la que adelantar no es ni mucho menos fácil. Malas noticias para Sainz y Alonso, que salen 12º y 15º. Merhi lo hará desde la 19ª posición.