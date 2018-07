Alonso termina octavo y Sainz quinto en unos Libres 3 de Hungría dominados por Hamilton

Se acabaron los tiempos de las pruebas en el GP de Hungría. Los disparos de fogueo se han acabado, los juegos con el combistible también y ahora lo que pase de aquí en adelante tendrá repercusión en los puntos que se repartan en carrera. La clasificación en Hungaroring es vital, y para ella los Mercedes parten con clara ventaja con respecto al resto de contendientes. Lewis Hamilton ha vuelto a superar a un Nico Rosberg que se bajó del coche a falta de dos minutos con un enorme 1:22.997.



No es noticia que los plateados dominen sin apenas oposición en cada pista del campeonato. Da igual que sea un trazado de motor o de aerodinámica. Da igual que llueva, que haga frío o que haga un calor insoportable. Ni siquiera tuvieron que dar su mejor esfuerzo, pues no solo tardaron lo suyo en hacer acto de presencia sino que además hasta pintaron grandes zonas de sus coches con parafina, como si estuvieran probando piezas a falta de un par de horas de clasificación.



Sólo 98 milésimas hubo entre Hamilton y Rosberg. Suficientes eso sí para que Lewis batiera a su compañero, otra vez, y para ser el único capaz de bajar de 1:23. Vive como en otra dimensión diferente el equipo Mercedes, pues nadie, absolutamente nadie, fue capaz de acercárseles. Ni Ferrari ni Williams. Ni tampoco Red Bull, que están ante una pista en la que pueden dar batalla a sus rivales rojos y blancos.



Ahora bien, al menos esta vez se podrá disfrutar de ese potencial oculto que dicen que tiene el McLaren-Honda. No va mal el coche en Hungría, en una pista en la que ese, de momento, imberbe motor pasa desapercibido. Fernando Alonso ya dijo que se había encontrado al mando del mejor coche de toda la temporada, y lo cierto es que en los Libres 3 lo ha refrendado con un crono que le puede meter en la lucha por la Q3.



Su segundo sector ha sido bueno. Muy bueno. Y ahí es donde se agarra el asturiano para recuperar las posibles décimas que pierda en las pocas rectas que tiene la pista húngara. Ha rodado mucho mejor que Jenson, con cuatro décimas de diferencia entre ambos, aunque Button se ha quejado bastante por radio del poco 'grip' que tenía la pista en esta sesión. Verstappen también lo ha hecho, y no han sido pocos los que se han salido de pista.



Sainz ha sido uno de ellos, pero Carlos no ha pagado factura alguna por dichas excursiones por el exterior. Ni con toques ni con ninguna bajada de moral ni de ánimo. Con el neumático blando se ha salido, y ha batido a su compañero y también a Daniel Ricciardo, que parece ha perdido fuelle con respecto a lo mostrado en la segunda sesión de entrenamientos. No pudo Roberto Merhi completar el triunfo español Roberto Merhi, que cayó ante Stevens por poco más de una décima.