Alonso: "Habíamos estado entre los diez primeros"

Aunque parecía que podría ser en Hungría donde el McLaren-Honda estuviera por primera vez en Q3, al final ni Button ni Alonso han podido cumplir las expectativas generadas por los Libres. Jenson cayó en la Q1 y Fernando hizo lo propio en Q2 por un problema mecánico que le impidió incluso marcar tiempo. Al final, puesto 15 de salida y la 'ventaja' de salir por la parte limpia de la parrilla.



Fernando lamenta lo ocurrido: "No sé qué ha pasado. Ya se me había parado el coche un par de veces y al final no pude volver a arrancarlo, supongo que un conector se debió desconectar. Ojalá podamos resolvar todos los problemas para poder completar la carrera sin contratiempos. Lo pasaremos mal en un fin de semana en el que habíamos estado entre los diez primeros".



El bicampeón sabe que tenía ritmo para más: "Creo que podía haber mejorado mi posición, quizá entre el 12 o el 13. En la Q1 hice una vuelta muy mala y aún así fui 14º".



Alonso habla sobre su 'proeza' de llevar empujando su coche junto con los comisarios: "Fue en balde. Nos dijeron que si el coche no entraba al garaje rodando por sí mismo no podía volver a la crono".

"La F1 no es igual para mí que en el pasado"

Además, Fernando ha admitido que esta F1 no le resulta igual que en el pasado: "Para mí no es exactamente igual o tan excitante de como lo fue en el pasado. Pilotamos coches que son dos o tres décimas más rápidos que los de la GP2. Tengo una gran motivación por estar en este fantástico proyecto de McLaren-Honda. Mi primer coche de karting era una réplica de uno y ahora piloto uno real".



Alonso ha mostrado su insatisfacción con la imposibilidad de realizar test dentro de la temporada: "Antes había libertad para hacerlos y para mejorar el coche. Si veías que el coche no era competitivo en el primer cuarto del curso podías terminar de forma competitiva. Ahora tenemos las manos atadas".



El asturiano, ante eso, no descarta probar otras modalidades del motor: "Estoy disfrutando este proceso de empezar desde cero para ser competitivos. Pero sin entrenamientos, con estos neumáticos, con estas limitaciones, con el calendario del año que viene... existe una tentación por otras categorías".