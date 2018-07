Rosberg logra la pole de México con Sainz 11º y Alonso 19º

Y ya van cinco carreras consecutivas en las que Lewis Hamilton se va un sábado sin haber logrado la pole. Sí, es campeón del mundo, pero con la mentalidad de ganador que tiene a buen seguro que le duele. Más le duele seguro sabiendo que ha sido Nico Rosberg, su compañero, el que le ha vuelto a derrotar. Aunque los puntos se jueguen el domingo, el alemán vuelve a tener el privilegio de ser quien primero vea apagarse el semáforo en el GP de México gracias a su crono de 1:19.480.



Ahora queda ver si es capaz, por fin, de hacer que su pole se convierta en victoria para aumentar así su ventaja con respecto a Vettel en el campeonato. Sería lo normal, como normal era que Mercedes dominara como suele dominar en casi todas las clasificaciones. En cuanto aprentaron el 'botón mágico', nadie les pudo toser. Tanto fue así que Hamilton fue el único que se permitió el lujo de guardarse un juego de neumático blando para afrontar la Q2 y la Q3.



Ni con esas pudo superar a Nico, y es que con la escasísima degradación de las gomas lo cierto es que tampoco era relevante el poder guardarse o no un juego nuevo. El sector 1 fue la principal baza para los plateados en el Hermanos Rodríguez, con una importancia de motor tal que hicieron que solo Ferrari pudiera acercarse a ellos en cuanto a potencia. En el resto todo se igualó tanto que incluso McLaren-Honda daba la talla.



Alonso, adiós en Q1

Sí, hasta ellos. Hasta ellos podían defenderse en los sectores más revirados de la pista. Eso sí, solo lo podían hacer ahí. Y solo lo pudo hacer Alonso, pues Button ni salió al asfalto por un problema en los Libres 3 que fue tal que no pudieron solucionarlo. Fernando, con todo, cayó en Q1. Cayó de nuevo en Q1, pero lo hizo, siendo positivos, con la menor diferencia habida con respecto al líder de esa ronda clasificatoria.



Poco más de un segundo hubo entre el tiempo de Rosberg y el del bicampeón, algo que en Australia era impensable. Sin embargo, el déficit sigue siendo grande y los resultados continúan lejos de las promesas realizadas antes y a comienzo de temporada. Ni están en Q3 (no han estado nunca en todo el curso), ni están de forma habitual en los puntos y, evidentemente, lo del podio es ya utópico incluso para 2016.



No hay apenas lucha entre ellos y el resto por esa incapacidad del motor Honda para dar la talla en las rectas y por la dificultad de recarga de baterías. En Renault también tienen problemas de potencia, pero no tantos. Y con todos ellos Carlos Sainz ha estado cerca de colarse en Q3. Pocas milésimas le han separado de estar entre los diez primeros. Y de haber elegido otra opción en cuanto a estrategia a buen seguro habría pasado el corte. Verstappen lo ha logrado, y si Max lo logra él también puede.



Mirando al cielo para carrera

Habrá que ver si la lluvia ayuda a McLaren-Honda en su camino por México, tanto por si cae agua durante la carrera como por si cae antes para que la pista empeore y que el resto sufra más que ellos por su dependencia del motor. De momento, en clasificación de nada ha servico el hecho de tener la menor diferencia en Q1 con el líder, y de poco hubiera valido ser mejor en esta clasificación por la sanción, nueva sanción, para él y Button. Otra vez desde las últimas plazas. Y ya van...