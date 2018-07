Rosberg logra la pole de EEUU por delante de Hamilton con Alonso 9º y Sainz 19º

Lewis Hamilton va a tener que sudar bastante para lograr ganar a la primera su tercer Mundial de F1. El británico saldrá segundo bajo el intenso aguacero en Austin y lo peor, para él, es que delante tiene a Nico Rosberg, uno de sus dos escollos para salir de EEUU con un nuevo entorchado bajo el brazo. El alemán obtuvo la pole en Texas en una clasificación realizada pocas horas antes de la carrera y que ni siquiera tuvo Q3.



Y es que era imposible, salvo para los Mercedes, rodar con 'velocidad total' en la torrencial lluvia estadounidense. Los que no se quejaron en los 'Libres 3', por llamarlos de algún modo, sí que lo hicieron en la clasificación, con un Vettel que llegó a decir por radio que eran "condiciones de bandera roja". La única que hubo fue de Carlos Sainz, al salirse de la pista en Q1, destrozar su Toro Rosso y perder toda opción de luchar por cotas más altas.



Ahí ya se veía que los plateados de Mercedes estaban, como siempre, en otro nivel. Hamilton y Rosberg bajaban constantemente de los dos minutos por vuelta y por más agua que caía era frecuente ver cómo pintaban de verde o morado sus parciales. Fue Nico el que se llevó al final el gato al agua en una preciosa lucha en Q2 por ver quién era el más rápido. Y es que no pudo salir nadie a Q3, después de que el 'safety car' diera una vuelta y, por fin, se tomara una rápida y lógica decisión en lo que llevamos de fin de semana en Austin.



Gran actuación de Alonso

No habría estado Alonso en esa lucha de los diez mejores de la clasificación. No lo habría hecho por 66 milésimas, y es que fue en territorio norteamericano el lugar en el que Fernando realizó, en cuanto a posición y "sensaciones", según dijo al bajarse del coche, la mejor clasificación de toda la temporada. El asturiano acabó 11º a un suspiro de Verstappen, pero con las sanciones a los dos Ferrari sale desde la novena posición.



Nada mal está, y sabiendo que las condiciones se espera son de lluvia y en pista mojada a saber si esta vez si consigue unos jugosos puntos que suban la moral de McLaren-Honda de cara a la próxima temporada. Lo cierto es que bastante hizo al no protagonizar trompo alguno en la clasificación, pues todos, o casi todos, dejaron alguna estampa en la que o bien perdían el control del coche o directamente, como Vettel, rozaban con su monoplaza en los muros.



El agua, juez en EEUU

El fin de semana continúa en Austin. Continúa y casi está llegando a su fin a pesar de que acaba de realizarse la clasificación. Lewis Hamilton sale desde la segunda plaza justo detrás de Rosberg y cualquier acción podría ser crucial viendo cómo está el cielo texano. La lluvia puede decidir un Mundial... o hacer que sea México quien dicte sentencia.