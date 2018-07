Hamilton vuela y domina los Libres 3 de Spa en el sufrimiento de McLaren-Honda

Se acabaron las pruebas en Spa. Se terminó eso de jugar con los rivales, con los tiempos y con tus opciones. Ya no hay más tiempo para pruebas, ni tampoco para fallar. Lo próximo ya será real, ya será algo que influya directamente en los puntos de la primera prueba tras el verano. Los Libres 3 han dado a su fin, y en Bélgica los Mercedes como suele ser habitual están por delante del resto. Eso sí, esta vez ha sido Hamilton el que, con un 1:48.984, ha batido a Rosberg.



Ha batido a Rosberg por muchísimo. Casi cinco décimas le ha metido, y es que aunque Nico fue el mejor en los dos primeros Libres en cuanto se ha acercado la hora de clasificar Lewis ha marcado territorio. Una vuelta perfecta la que ha hecho el bicampeón, que pone a Rosberg en un aprieto a pesar de que en la jornada del viernes fue superior a su compañero.



Eso sí, salvo hecatombe, ni uno ni otro deberían tener problemas para disputarse la pole y para copar la primera línea de la parrilla belga. Aunque Red Bull y Ferrari han mejorado con respecto a lo visto en Hungría, la diferencia entre Hamilton y Vettel ha sido de más de seis décimas. Y con Raikkonen de casi nueve. Ricciardo y Kvyat, por su parte, han marcado su tiempo bastante pronto y las condiciones de pista no eran iguales a cuando Lewis, Nico y los coches de la 'scuderia' hicieron sus vueltas.



En cuanto a McLaren-Honda la vida sigue igual. Jenson Button no ha notado esa supuesta mejoría en su motor, y el cambio de casi toda la unidad de potencia le ha servido a Alonso para no marcar crono en los Libres 3. Problemas de temperatura, y en los escapes, han hecho que Fernando ni haya podido subirse al monoplaza en vuelta y ver sus sensaciones a bordo del monoplaza. Posiblemente no habrían sido positivas, pues Button ha sido muy lento y su ritmo tan solo era superior al de Manor.



Otros que sufrirán serán los dos Toro Rosso. Sainz y Verstappen no están ni mucho menos en una pista que se adapte a las condiciones de su coche. La Q3 va a estar casi imposible, y la Q2 va a ser muy cara. Carlos eso sí ha podido batir esta vez a su compañero de equipo, aunque por muy, muy poco. La lucha entre ambos está siendo de lo más destacado del curso. Merhi, por su parte, no pudo con Stevens.