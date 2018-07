Alonso piensa en el año que viene: "No debemos comprometer el proyecto de 2015"

Fernando Alonso asegura que la carrera del GP de Canadá "será una carrera dura en una pista en la que una vez más el factor que predomina es el de la potencia de la unidad motriz, no como en Mónaco y Barcelona".

Alonso no pierde la esperanza de poder conseguir un buen resultado con el F14 T: "Una o dos décimas pueden equivaler a seis o siete posiciones"

Montreal, un circuito del gusto de Alonso: "No va a ser fácil, pero me gusta este circuito y lo hemos hecho bien aquí en los últimos cuatro años, así que espero tener un buen fin de semana y lograr puntos valiosos. Tenemos algunas mejoras en las que llevamos trabajando unas semanas, probándolas en el simulador. Aquí la vuelta es corta, con lo que los tiempos van a estar muy cerca. Esto significa que una o dos décimas pueden equivaler a seis o siete posiciones".



"Necesitamos seguir luchando por objetivos importantes y tenemos metas que alcanzar este año", comentó el español.



"Sin embargo, no debemos comprometer el proyecto del año que viene. Tenemos que seguir con el desarrollo en 2014, porque hay muchas cosas que se mantendrán para el año que viene. Pero si hay algo que sea fundamental de desarrollar para 2015, está claro que no debemos restarle ningún tiempo", dice.

Contento con Marco Mattiacci

Buenas palabras para el nuevo jefe de Ferrari: "También debo decir que no es algo que me preocupe: desde la llegada de Marco Mattiacci, todo se está moviendo en la dirección correcta. Tiene las ideas claras y un enfoque muy inteligente, y cada año seremos más fuertes".