De Villota regresa al paddock de F1 en Montmeló por primera vez tras su accidente

La expiloto de Fórmula 1 María de Villota habló sobre el Gran Premio de España que se celebra este fin de semana en el circuito de Montmeló, donde "espera una carrera emocionante" y tiene esperanzas de que "Ferrari esté en lo más alto", a la vez que afirmó que "Fernando Alonso es el piloto más completo de la parrilla".



"Espero una carrera emocionante y a ver que pasa con Ferrari. Me encantaría que estuvieran en lo más alto. Siempre tenemos unas expectativas tan altas de Fernando que el pobre debe estar hasta el gorro. Es el más completo de la parrilla, espero que esté en lo más alto pero que se lo pongan difícil, porque es un gran ganador y no le gusta ganar solo", señaló la expiloto.



María de Villota cree que la carrera de este domingo tiene todos los "alicientes" para no defraudar y señaló algunos aspectos clave para ella. "Estaría bien que los McLaren pegaran un pequeño salto y animasen un poco la batalla. A ver qué pasa también con Hamilton en las 'cronos' porque es casi imbatible. Lo que es seguro es que hay muchos alicientes para ver una buena carrera", comentó.



En cuanto a los principales rivales que puede tener Fernando Alonso para alzarse con su tercer título mundial de Fórmula 1, la madrileña indicó que "Vettel es el hueso más duro". "Espero y me gustaría que Mercedes esté a la altura porque como te he dicho antes Hamilton es muy difícil de batir en las calificaciones. McLaren también, con un 'Checo' Pérez que va creciendo y encontrando su sitio. El caso es que hay mucho talento y va a ser duro seguro", añadió.

Por otra parte, la exprobadora de Marussia asistirá este fin de semana a un Gran Premio por primera vez después del accidente, y confirmó estar "un poco nerviosa". "Es el primer Gran Premio que voy a ir después del accidente y me cuesta más dormir. Se nota que es el momento de volver a pisar el asfalto. Me cuesta porque lo echo de menos pero tengo ganas de ver a todos los pilotos en casa y creo que veremos un carrerón como hemos visto últimamente", apuntó.



"Tengo muchas citas durante el fin de semana para ver a todo el mundo y para estar con los pilotos. Quiero también darles las gracias a muchos porque no les he visto después del accidente y no les he podido agradecer el apoyo que me dieron, incluso algunos se pusieron la estrella en el casco", comentó de Villota al respecto.