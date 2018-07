Raikkonen: "Nos vamos decepcionados con el segundo puesto"

Nuevo podio para Kimi Raikkonen en el GP de España. El finlandés suma y sigue en un claro ejemplo de regularidad en pista y ha logrado terminar en la segunda plaza de Montmeló gracias a una estrategia a tres paradas que le hzo ser por momentos el rival de Alonso por la victoria.

El de Lotus, aún así, no está del todo satisfecho: "Nos vamos decepcionados con el segundo puesto. Intentamos alcanzar la victoria. Me da igual que no se reconozca que estemos haciendo un buen trabajo. Yo sólo estoy aquí para hacer buenas carreras".

Raikkonen 'pasa' del hecho de que el consideren el tapado en la lucha por el Mundial: "No hay diferencia en que nos presten atención o no. Sabemos lo que queremos lograr y lo estamos haciendo".