Massa: "Mi peor momento en Ferrari fue Hockenheim 2010"

El piloto brasileño Felipe Massa, que este fin de semana vivirá en Sao Paulo su última carrera con Ferrari en la Fórmula 1, ha explicado que le "gustaría ser recordado como un componente importante" de la escudería italiana, en la que ha vivido "grandes momentos y también momentos duros".

"Me gustaría ser recordado como un componente importante del equipo Ferrari. Hemos compartido grandes momentos, ganando carreras y campeonatos y también hemos vivido momentos duros. Estoy orgulloso de haber formado parte de la historia de Ferrari. Siempre fue mi sueño pilotar para Ferrari y lo hice durante diez años, ocho de ellos como piloto oficial", recordó Massa a la hora de realizar balance.

El brasileño abandonará la 'Scuderia' tras "un largo viaje" en el que "siempre" ha "dado todo por el equipo", por lo que "va a ser muy emotivo correr en Interlagos con Ferrari por última vez" el próximo domingo. Dice que su mejor momento en Ferrari fue cuando ganó en Brasil en 2006. "El peor momento, salvando el accidente, fue Hockenheim 2010", en clara referencia al célebre 'Fernando is faster than you'.

"Es lógico ayudar a los patrocinadores, pero no voy a ser una prostituta"

"Para mi última carrera con ellos, también debo dar las gracias a todos los aficionados que me han apoyado durante este tiempo con Ferrari. Ellos realmente forman una parte del mundo Ferrari y de la familia Ferrari. Con esos aficionados he celebrado muchos grandes momentos y, por otro lado, cuando estaba atravesando momentos duros, me dieron mucha energía y apoyo", agradeció.

La temporada que viene estará en Williams, donde asegura, llega por su talento y no por el dinero de un patrocinador. "No sé si es así como debería decirlo porque es una palabra muy fuerte, pero la palabra es prostituta. No tener que pagar por pilotar es mi mayor orgullo. Es lógico ayudar a los patrocinadores, pero no voy a ser una prostituta", dijo el brasileño en declaraciones recogidas por UOL Esporte

Eso sí, el brasileño hará "todo lo que pueda para atraer patrocinadores. El dinero es bueno para mejorar el coche y tengo una buena relación con varias compañías, algunas de ellas brasileñas. La crisis golpea a todos los equipos, grandes y pequeños. Boullier no hizo nada para demostrarme que me quería (para 2014). Entonces Williams vino a por mí. La primera conversación fue ‘te queremos’ y eso fue muy importante para mí".