Vettel: "Estoy decepcionado con mi clasificación"

Sebastian Vettel dominó con claridad las tres sesiones de Libres en el GP de Singapur por delante de Hamilton pero cuando llegó la hora de la verdad no sólo no pudo batir al británico sino que además quedó por debajo de Pastor Maldonado, por lo que saldrá tercer en Marina Bay.

El alemán no pudo ocultar su frustración: "Estoy decepcionado, no sé que ha pasado en la Q3 para que no hayamos podido estar más adelante. Salimos arriba y la carrera es larga, con lo que puede pasar cualquier cosa. Además hemos demostrado tener buen ritmo".