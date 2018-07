De la Rosa: "No he hecho una buena clasificación, pero el coche va bien"

"Mala clasificación, esto pasa. Mis dos juegos de neumáticos se bloqueaban de delante todo el rato cuando frenaba. No lo hemos hecho bien, no he clavado la vuelta; he cometido muchos errores. Lo importante es que los frenos aguanten la carrera. No lo he hecho bien hoy, pero el coche iba bastante bien", cuenta Pedro de la Rosa.



El español ha clasificado último en la Q1 de Marina Bay, aunque estaba sancionado con la pérdida de cinco posiciones por cambiar la caja de cambios: "Esta carrera siempre es dura, sobre todo para nosotros. Vamos a ver, aquí puede pasar de todo. Físisamente espero que el calor sea duro para todos".