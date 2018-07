Hamilton logra la pole en una noche de Marina Bay en la que Alonso saldrá quinto

La noche no confunde a Hamilton. Lewis se ha transformado con la media luna de Singapur en un piloto imparable y ha conseguido la pole en Marina Bay con un crono de 1:46.362, el mejor de todo el fin de semana y haciendo inútil el inesperado segundo tiempo de Maldonado. El británico no ha tenido compasión de ninguno de sus principales rivales y ni Vettel ni nadie se le han acercado. Alonso sale quinto uno de sus circuitos fetiche.

Sale arriba, que era lo que se pretendía. Y sale en el puesto previsible viendo el poder de McLaren y de Red Bull aún con el sorprendente Pastor Maldonado que, quién sabe, si podría echar una mano a Fernando en una salida en la que adelantar a Jenson Button podría facilitar notablemente el ver a Alonso subido en un podio que conoce a la perfección en estos últimos cuatro años.

Porque no se podía hacer más. Y cuando no se puede, no se puede. Por más regular que ha sido en toda la clasificación y por más que ha apretado en el segundo y tercer sector las balas de plata eran más balas que nunca y Sebastian Vettel ha sacado toda la rabia que tenía dentro por su mal fin de semana en Monza, algo que Webber no ha hecho y por ello verá a Fernando por detrás.

'Safety car' asegurado en carrera

Y, como dice Alonso, la carrera es el domingo. Y en esta carrera se espera un 'safety car' más tarde o más temprano. Algo normal viendo lo visto en los Libres, donde Petrov y Senna provocaron sendas banderas rojas, y en clasificación, donde el propio Bruno, Grosjean y Hamilton tuvieron el dudoso honor de dar un 'beso' a los cercanos muros de este circuito urbano nocturno de Marina Bay.

Pero ni con esas Lewis se frenó en su empeño de conseguir una importantísima pole, una pole que da un 80 % de posibilidades de subirse a lo más alto del cajón en este Gran Premio. Hamilton lo tenía claro desde el preciso instante en que puso un pie en Singapur. El objetivo era salir desde el primer lugar en la parrilla y tirar para adelanta para acercarse lo más posible a Alonso en la lucha por este apretado Mundial.

En los Libres no dejó a Vettel ni un segundo de respiro, apretando todos sus mejores tiempos. En clasificación cogió el fusil y se puso a disparar las balas de plata del McLaren en cada crono, en cada giro, en cada curva. Manteniendo neumáticos, salvo por su incidente al final que de nada valió porque ya tenía la pole, todo lo que hizo el británico en clasificación fue perfecto.

Perfecto era Vettel hasta que llegó el fuego real. Cuando era el momento de la verdad, Sebastian no dio la talla. No sacó esa furia que le había llevado a ser favorito para la pole y no tuvo más remedio que rendirse a la más obvia realidad en estos meses de la Fórmula 1. Una realidad que dice que esta temporada el azul de Red Bull ha tenido que abrir paso al plata de McLaren como el coche más completo de la parrilla.

Maldonado da la sorpresa en la Q3

Una parrilla que parece cosa de tres y en la que los grandes van abriendo poco a poco brecha con respecto al resto. Los primeros en caer fueron los Mercedes, que poco a poco se van recuperando aún con la irregularidad de siempre. Los segundos pueden ser los Lotus. Raikkonen no pasó la Q2 y Grosjean hizo una inquietante vuelta en la Q3, en la que bloqueó ruedas en repetidas veces y en la que a punto estuvo de darse con los muros.

Entre la inquietud por ver quién puede coger el testigo cuando alguno de los mejores falle, la sorpresa la ha dado Pastor Maldonado. El venezolano se ha puesto serio y ha hecho una de esas vueltas míticas que le llevaron a las portadas de los periódicos al comienzo de la temporada. Todo para ser segundo, para estar entre Hamilton y Vettel, y para volver a copar las miradas de los comisarios en una salida en la que se esperan incidencias.

Los que no estarán ahí son los Sauber, los irregulares Sauber siempre dependientes de la degradación de los neumáticos. Mucho sufrieron Pérez y Kobayashi en la Q1 y aunque el mexicano sí la superó el nipón no y cayó contra todo pronóstico. Lo que ya se puede pronosticar fácilmente es ver a Di Resta en Q3, y es que el escocés está motivádisimo en este tramo de temporada y está superando expectativas con su Force India.

De la Rosa, a un segundo de Karthikeyan

En cuanto a HRT, lo cierto es que no tendrán un buen recuerdo en este Gran Premio. A pesar de llevar múltiples mejoras para Marina Bay, los dos pilotos de la escudería española no han notado mejoría en el rendimiento del coche y ahora parecen incluso más lejos que nunca de los Caterham y de los Marussia.

Karthikeyan ha sido quien más se ha acercado a ellos, a seis décimas de Charles Pic. Pero es que De la Rosa se ha quedado a un segundo de su compañero de equipo. Mal fin de semana para Pedro, como él mismo ha reconocido, que además recibe una penalización de cinco posiciones por sustituir la caja de cambios, aunque ya es último de todas formas.

Con todo, se avecina una carrera apasionante sobre un circuito único y especial. Sobre un trazado en el que los muros pueden decidir el destino del Mundial y bajo una luna que dará un toque mítico y mágico al que sea capaz de resistir en la exigente pista de Marina Bay. Toca prepararse para volver a vivir y volver a seguir en antena3.com y en Antena 3 una carrera y un previo que darán comienzo a las 11:55 de la mañana.