Alonso: "Hay que salvar este primer 'match ball' para luchar al final en Interlagos"

Alonso llega a Austin con el objetivo de darlo todo para pelear al final en Interlagos: "Máxima concentración, como en todos los grandes premios, a ver qué tal nos sentimos mañana en el circuito. El sábado intentaremos estar lo más arriba posible para conseguir los máximos puntos posibles", augura. "Estoy confiado, confío en el equipo y en mí", dice Fernando. El objetivo de Alonso es "tratar de hacer un buen fin de semana y pelear en Interlagos. Aquí solo puedo salvar este punto de partido".

"En estas dos carreras me siento muy normal, como siempre; es la cuarta vez que peleo por el Mundial hasta el final"

Vettel pelea por su tercer campeonato consecutivo, un tricampeonato que se le ha resistido a Alonso durante años: "Cuando gané el segundo campeonato, al año siguiente -en 2007 con McLaren- peleé hasta final por el tercer, como Sebastian ahora. Es deporte. Cada uno tiene su propia carrera. Hay muchos ejemplos, como Michael [Schumacher], que ganó siete títulos y estos tres año no ha tenido buenos resultados. Pelear por el Mundial durante cuatro o cinco años es bueno".

Más tranquilo que en otros finales de Campeonato

Fernando está concentrado y confiado de cara a esta recta final: "Estoy más relajado que otros años. En 2006 peleé con Schumacher hasta el final y no era fácil dormir porque fue un fin de semana muy emotivo. En 2007 también fue estresante, no era fácil hacer las cosas. En 2010 estaba más confiado en Abu Dabi, más calmado y preparado. En estas dos carreras me siento muy normal, como siempre; es la cuarta vez que peleo por el Mundial hasta el final. Hay que estar concentrado y hacerlo todo perfecto".