Valenciano pide a los indignados con Rajoy que no se queden en la protesta y vayan a votar

Así lo ha defendido la cabeza de lista de los socialistas ante unas 250 personas reunidas en el Auditorio San Blas de Salamanca, en su primer mitin de campaña, que ha cambiado de lugar tras el accidente en Badajoz que costó la vida a cinco niños.

El luto por este siniestro le llevó a suspender un acto en Cáceres y a sustituir al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en Castilla y León, en un acto en el que ha estado acompañada del líder de los socialistas en esta comunidad, Julio Villarrubia. Valenciano ha apelado especialmente a los jóvenes para que expliquen que la indignación hay que llevarla "a la urna" y para que se hagan "cargo de la situación del país". A ellos, les ha pedido que se preocupen no sólo por su futuro y que entiendan que las familias "lo están pasando muy mal.

El objetivo, ha dicho, es que "todos juntos" hagan "posible el cambio" en Europa. La también vicesecretaria general ha hecho hincapié en que PSOE y PP no son lo mismo, sino más bien "lo opuesto". Según ha dicho, los socialistas luchan por la igualdad, y los 'populares' por las "desigualdades", ellos llevan "la esperanza a la gente joven" y el partido de Rajoy está "expulsando a la gente joven del país". "Somos lo opuesto porque nuestra gente es la que está sufriendo la crisis y la suya la que trajo la crisis", ha remachado. Por eso, ha insistido en la necesidad de lograr una victoria el 25 de mayo que sirva para "desalojar" a la derecha de la UE y que "pueda volver a crecer una primavera socialista en toda Europa". Y detrás de esta meta, ha dicho, no está "ganar" al candidato del PP, Miguel Arias Cañete, algo que le da "igual", sino que pretende hacerse con la victoria "para que gane la gente que está sufriendo".

"Esa es mi única voluntad, me da igual Cañete, nuestro adversario es la derecha cruel, la derecha que ha decidido que para salir de esta crisis va a volver a crear una Europa dual y una España dual, donde haya gente que tiene derechos porque tiene recursos y gente que no los tiene porque no tiene recursos", ha recalcado. De hecho, ha defendido que éste ha sido el modelo del Gobierno de Mariano Rajoy en España, donde han hecho que "los hijos de Cañete puedan irse fuera a estudiar y los chavales del PSOE no tengan la oportunidad de tener una beca Erasmus para poder ir a aprender idiomas fuera de España".

Además, ha cargado contra la "trompetería que tiene montada" el Gobierno, que está "todo el día" diciendo "por tierra, mar y aire" que la crisis ya ha pasado. "¿De qué recuperación hablan", se ha preguntado después Valenciano, que ha animado al presidente a preguntar por esta salida de la crisis a los enfermos crónicos, los pensionistas, los parados de más de 50 años y las madres que se han quedado sin guardería para sus hijos. Y es a esta gente a la que se ha referido, a todas las personas que lo "están pasando muy mal" y ven "indignante y humillante" que Rajoy diga que España ha salido de la crisis, cuando ha avisado de que "no basta con indignarse, hay que votar". "Sólo si conseguimos una mayoría socialdemócrata en el Parlamento europeo y un presidente de la Comisión socialdemócrata será posible el cambio. Indignémonos pero votemos para conseguir una mayoría progresista", ha remachado.

Además, Valenciano ha vuelto a lanzar un mensaje especial para las mujeres, porque son quienes "más se juegan en las elecciones". "Somos las que más necesitamos el cambio de la sociedad porque somos las que más sufrimos, las que menos oportunidades tenemos, las que más discriminadas estamos, las que más trabajamos y menos reconocido tenemos nuestro trabajo", ha afirmado. Ellas, ha dicho, son "la gran fuerza de cambio en la UE" y por ello los socialistas europeos se van a comprometer con ellas "como siempre ha hecho el PSOE, que va a defender su dignidad, su libertad y su seguridad.

En definitiva, ha defendido que existen "muchos motivos" para votar al PSOE en estos comicios, que ha resumido apelando a su experiencia en España: "Nosotros hemos hecho este país, hemos cambiado este país de la mano de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos cambiado este país y ahora vamos a cambiar la UE", ha afirmado.