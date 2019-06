The Beach Boys estarán en Starlite el jueves 11 de julio

AUDITORIO | JUEVES 11 DE JULIO

The Beach Boys volverán a Starlite 2019, tras actuar en el festival en 2014, el jueves 11 de julio con su “Then and Now Tour”. The Beach Boys, liderados por Mike Love y Bruce Johnston, y que junto con Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Christian Love y Scott Totten continúan el legado de esta icónica banda estadounidense, compartirán con el público de Starlite todos los hits que hicieron del grupo un embajador del estilo de vida californiano.