El Auditorio de Starlite vivió el domingo una de las noches más mágicas de su festival. Eros Ramazzotti sorprendió con un espectacular concierto, en el cual hizo un recorrido por sus 35 años de trayectoria musical.Como dice su tema 'Si Bastasen un Par de Canciones', le gustaría que "dos simples canciones bastasen para unirnos a todos" y él podría "cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos". Sus grandes éxitosle sirvieron para colgar un nuevo sold out en el Auditorio de Starlite y unir a un nutrido número de fans bajo el cielo de Marbella. Con éste, el festival boutique más importante de Europa registra su sexto cartel de 'entradas agotadas' en esta edición de 2019.



Figuras relevantes del panorama nacional como los cantantes José María Cano y Francisco Javier Labandón (El Arrebato), la presentadora Alejandra Prat, la televisiva Yola Berrocal, el productor musical Joe Pérez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Cardeña, tampoco quisieron perder la oportunidad de escuchar en directo a uno de los artistas italianos más universales.



El cantante y músico italiano mantuvo una divertida actitud con el público de Starlite, demostrando que sigue siendo la gran estrella internacional capaz de vender más de 65 millones de discos en todo el mundo. Después de interpretar 'Estrella Gemela' regaló la púa que había usado para rasgar las cuerdas de su guitarra eléctrica. Ramazzotti se mostró muy cercano con su público estrechando manos, mandando besos y luciendo gorras con su nombre y sombreros que le iban arrojando sobre el escenario para, segundos después, entregarlos de nuevo con un ápice de su esencia.



'Hay vida' es el decimoquinto y último álbum de Eros Ramazzotti y el single bajo el mismo nombre fue el encargado de abrir el show del italiano en Starlite, augurando una gran noche para el fenómeno fan congregado en la Cantera de Nagüeles. Poco importó que las canciones fueran mudando del español al italiano -idioma natal en el que Ramazzotti se siente más cómodo- para una audiencia entregada que disfrutó con cada uno de los temas incluido en el repertorio nocturno.



'Fábula', 'Ho Bisogno Di Te' y 'Terra Promesa' precedieron a temas icónicos como 'Donde Hay Música' o 'Cuanto Amor Me Das', que dieron paso a la parte más íntima de la performance. Aquella en la que, provisto únicamente con una guitarra y unplugged, entonó 'La Aurora', 'Huracán Meri' y 'Otra como tú'. De esta manera llevaba Ramazzotti a su público al tramo más movido del concierto, una parte encabezaba por 'Si Bastasen Un Par de Canciones' justo antes de convertir el Auditorio en pista de baile con el fresco y optimista tema 'Por Las Calles Las Canciones' y 'Fuego en el Fuego'.



Si Starlite no existiera, Ramazzotti lo inventaría. Con 'La Cosa Más Bella', el hit que más alegrías le ha dado en España, terminó de conquistar al público. "¡Marbella, Starlite, gracias por existir!"