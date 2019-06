Diana Krall estará en Starlite el jueves 25 de julio

Pero el álbum que llevó a Krall a la cima comercial fue “When I look in your eyes”, que además de mantenerse 52 semanas en el número 1 de la lista de jazz de Billboard, ganó el Grammy en dos categorías: “Mejor interpretación vocal de jazz” y “Mejor Álbum Dirigido, No Clásico”. Tras ello, muchos éxitos la han seguido, como su álbum líder en ventas “The look of love”. Cantante y pianista, Diana Krall ha sabido hacerse un nombre propio dentro de la industria, y su jazz acústico protagonizará sin duda alguna una noche extraordinaria en Starlite Festival 2019.