Pedraza: "Algo no va bien cuando las víctimas pasan de referente a sentirse solas"

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, ha opinado este martes, cuando se cumplen diez años de los atentados del 11-M, que "algo no va bien" cuando las víctimas han pasado de ser "un referente moral" a "sentirse solas".

Así lo ha expresado desde el Bosque de los Ausentes, en el parque del Retiro, donde ha leído un manifiesto como madre de Miriam, una de las víctimas mortales que iba a bordo de los trenes, antes que como presidenta de la AVT. Lo ha hecho delante de políticos y representantes de todas las instituciones, como los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente.

Flanqueada en el estrado por las presidentas de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Angeles Domínguez, y de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, Pedraza ha defendido que en estos momentos de "brutal crisis", en los que la economía es esencial, "la dignidad con las víctimas es un pilar fundamental que no debe olvidarse".

"Es fundamental la justicia. Algo no va bien cuando las víctimas pasan de ser un referente moral a sentirse solas en su lucha", ha manifestado. A los políticos presentes les ha dicho que hoy "no es un día de reproches ni de enfrentarse unos a otros" sino de honrar a los que no están para, a renglón seguido, pedirles que acaben " de una vez" con todo el terrorismo, sea del tipo que sea, y "sin miedo".

Justicia para quienes iban en los trenes

Pedraza ha confesado que su corazón se paró a las 7.39 horas del 11 de marzo de 2004 por la "cobardía infame de los terroristas" que le arrancaron a su hija y a otras 190 personas, compañeros de viaje que dejaron la vida en los trenes. Desde entonces "han pasado 3.652 días" y "522 semanas" en las que no se ha olvidado un solo segundo de Miriam ni de pedir "la justicia que merecen quienes iban en esos trenes".

"Hoy me dirijo a los políticos no como presidenta de la AVT sino como madre, para explicarles cómo me duele el alma cada segundo, cómo pesa el recuerdo, el miedo y el dolor por unas vidas rotas por el terrorismo. Mi vida quedó parada el día del atentado, se ha quedado marcado a fuego en mi corazón.

Estoy en un estado en el que respiro pero que me duele tanto que no se le puede llamar vida", ha descrito Angeles Pedraza. Por eso le ha exigido a los políticos, desde su "dolor eterno", que no olviden. "No podemos olvidar. Quiero que acabéis con todo el terrorismo, que acabéis de una vez con él", ha apostillado después de rogarles que no dejen a las víctimas y a sus familias "sufrir en soledad".