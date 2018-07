PERDIDAS Y/O DETERIORO, ENTRE LOS CASOS MÁS HABITUALES DE INCOBRO

Los premios de la Lotería de Navidad que no se cobran son la mayoría décimos deteriorados, tirados a la basura por error, perdidos o mal comprobados que se dan por no premiados. En 2013, los premios no reclamados superaron los 11.500.000 euros.