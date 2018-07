Mariano Rajoy pide el voto para continuar con las políticas que han dado "la vuelta" al país

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado al PSOE a que "aprenda del fracaso" que tuvo su gestión y ha pedido a los socialistas que no pidan el voto "para hacer lo que hicieron, porque es un disparate incluso para ellos".



En el mitin de Valencia, el más multitudinario de los celebrados en esta campaña -unas 6.000 personas- , Rajoy ha reclamado "la fuerza de las urnas" para que el PP pueda seguir aplicando la política económica con la que, ha subrayado, se ha "dado la vuelta" al país, que ya está creciendo.



Y ha advertido de que, tras todo lo ocurrido, y tras las decisiones que se han tenido que tomar y que, ha reconocido, han "dolido" a los ciudadanos, no se pueden "tirar los esfuerzos de los españoles por la ventana" para volver a aplicar políticas ridículas" que dejaron a España al borde del rescate.



"Vamos a ganar a pesar de los descomunales esfuerzos que hacen algunos", ha dicho el jefe del Ejecutivo.



"Lo sentimos mucho, no queremos fastidiar a nadie, pensamos que es lo mejor para los españoles", ha señalado Rajoy.



Y ha advertido de que su partido, el PP, no son los "cuatro señores" que vienen al mitin a hacer un discurso, sino todos sus militantes y simpatizantes, a los que de nuevo ha instado a ayudar a lograr la victoria el próximo domingo.