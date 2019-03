El juez Gómez Bermúdez: "Las elecciones contaminaron todo"

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL 11-M

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que presidió el tribunal que condenó a los autores de los atentados del 11M en Madrid, ha explicado en Espejo Público que "Las elecciones contaminaron todo. Los resultados alimentaron una y otra teoría". En su opinión ETA no tuvo nada que ver con el atentado, "Absolutamente nada, con toda la convicción" y añade que "El autor intelectual no es una figura jurídca, no existe".