Arctic Monkeys, The Killers y Queens Of The Stone Age en el FIB 2013

Los británicos Arctic Monkeys, lideran el cartel del FIB 2013. La banda que lidera Alex Turner, y que publicará su quinto álbum en los próximos meses, se suma a las ya anunciadas The Killers, Queens of the Stone Age, Azealia Banks, Palma Violets, Echo Lake, Splashh y Swim Deep.

Los norteamericanos Queens of The Stone Age, considerados como una de las bandas del momento, actuarán por primer vez el festival de Benicàssim mientras que The Killers, con su líder y cantante Brandon Flowers, repiten después de una época de separación de la banda estadounidense. Ya se subieron al escenario del certamen de Benicàssim en 2009.

Otros que repiten en el FIB y ya van más de cinco veces son los escoceses Primal Scream. Bobby Gillespie encarna perfectamente el nuevo modelo de 'frontman' del rock. Desde sus primeros discos ha sabido conducir a Primal Scream que, "sacando lo mejor de diversos estilos y épocas, no se ha detenido en el tiempo y que de forma visionaria ha adelantado mezclas de estilos que hoy son la cimiente de muchas bandas".

También se han sumado al cartel de la XIX edición del Festival Internacional de Benicàssim la popular banda de Leeds Kaiser Chiefs, y el duo de Manchester Hurts se suman al cartel.

El cartel de los cuatro días de festival lo completan nombres como Azealia Banks, la nueva estrella de rap neoyorquina, Beady Eye, el grupo de Liam Gallagher que presentará su segundo disco de estudio y Johnny Marr, mítico guitarrista de The Smiths.

El director de comunicación del FIB, Ernesto González, ha destacó la asistencia en esta edición de estas "propuestas tan potentes". "Estamos satisfechos de poder contar con bandas de la categoría de Beady Eye y con Johnny Marr, que fue alma mater junto a Morrisey de una banda tan mítica como los Smiths", ha recalcado.

Oasis visitó el FIB como banda antes de su disolución y, además, el proyecto de Noel Gallagher ya estuvo en la edición de 2012. Ahora, en 2013, será su hermano Liam quien pase por el encuentro castellonense. En total más de 80 grupos que pasarán por los tres escenarios del festival durante sus cinco días de música entre el 18 y el 21 de julio.

Otras bandas que se han anunciado son las de Le Carousel, Childhood, Christian Smith, Chvrches, The Coronas from Ireland, El Gran Manel, Hanni El Khatib, Hyetal, J Roddy Walston & The Business, Jacco Gardner, Pegasvs, Ratolines, The Riptide Movement, Terrence Dixon, Toddla T y Toundra.