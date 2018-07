El DCODE 2014 ya tiene fecha confirmada: Será el 13 de septiembre de 2014

ENTRADAS POR 39,99 € PARA LOS MÁS RÁPIDOS

Si te sientes un ‘DCODER’ y eres uno de los 2.000 más rápidos del festival, este lunes 16 de diciembre, a partir de las 10.00 h podrás conseguir tu entrada por solo 39,99 € (más gastos).

FIESTA PRESENTACIÓN DCODE CON ALBERT HAMMOND JR.

Para abrir boca, el mismo lunes 16, a las 20.00h en la sala Joy Eslava de Madrid, tendrá lugar la fiesta presentación DCODE 2014, con las actuaciones de Albert Hammond Jr. (The Strokes) + Zeno and the Stoics y la sesión de EME Dj en una sesión en la que los organizadores prometen “sorpresas”.