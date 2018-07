Leslie, ¿El primer bebé obeso de la historia?

Dicen que la obesidad infantil es un problema moderno, sin embargo en la década de los años 30 se registró uno de los primeros casos de obesidad infantil que de los que la prensa tiene constancia. Leslie Bowles alcanzaba con 3 años 60 kilos de peso.

El vídeo, que originalmente se mostró en el Reino Unido en 1935 fue difundido por la compañía británica Pathe. En el reportaje se ve cómo Leslie juega con sus juguetes con dificultad debido a su elevado peso y cómo alcanza una chocolatina ubicada a una altura inaccesible para el pequeño, no sin mucho esfuerzo.



El elevado peso del menor ha hecho que el niño no pueda elevarse de sus dos piernas y aún no ha comenzado a andar. La publicación del vídeo de Leslie ha creado una gran controversia en las redes sociales, muchas voces acusan al padre del menor de usar al niño como objeto y exhibirlo ante la opnión pública de la época.