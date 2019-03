Cuando los perros parecen personas

Ataviados con camisa y algunos incluso corbata, así ha fotografiado Fran Vaela a un grupo de canes. Para realizar este reportaje Vaela preguntó a los dueños de los perros si le daban su permiso para tomar la instantánea de su mascota.



"Creo que realmente he captado su personalidad. Es impresionante ver como con tan sólo una mirada, un perro puede comunicar tantas cosas", asegura el fotógrafo. Para esta sesión Fran Vaela consultó a 40 propietarios de perros y tan sólo dos se negaron a participar en el experimento. "Una chica me dijo que pensaba que su novio no estaría de acuerdo, mientras una anciana me dijo que primero tendría que consultarle a la mascota".



A la hora de realizar la sesión con los perros Vaela asegura que en algunos casos fue muy sencillo mientras en otros tuvo que recurrir a los dueños para captar la expresión requerida.