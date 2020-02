La carta de una niña de 11 años al chico al que le gusta

Zoe es una niña de 11 años cansada de que un chico del colegio siempre vaya detrás de ella. Por eso, decidió escribirle una carta en la que le enumera varias pautas en las que deja claro que ella no se gusta de él y que debe dejarla en paz.

La lista la vio la profesora de la niña que, sorprendida por los mensajes, le envió a su amiga Denny Dimples la divertida carta. Dimples no pudo aguantar y quiso compartirla en Twitter: "¡Mi amiga que es profesora de 5º me ha enviado esto! ¡Me he quedado muerta!".

La lista de normas va dirigida a un chico llamado Noah, al que Zoe le escribe lo siguiente:

1. No me toques el hombro.

2. No vengas detrás de mí con todos esos juegos y tonterías. (No vengas detrás de mí de ninguna manera).

3. No me hables a menos que sea un saludo, que será nunca.

4. Deja de jugar conmigo en el autobús.

5. Tengo mal humor con la gente y tú arruinas mi día porque juegas demasiado.

6. Reléelo 500 veces.

7. Te gusto (como novia) pero tú no me gustas. ¡Soy demasiado joven! (Como novia).

¡Si rompes alguna de estas reglas voy a llamar a mi padre, al amigo de madre, a mi madrastra y a un portero que conozco! ¡Si me arruinas el día voy a tener que recibir asesoramiento! ¡Deja de jugar conmigo!