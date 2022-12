Rubalcaba: "El modelo de Rajoy y Cañete es que las mujeres se queden en casa"

Rubalcaba se ha expresado de este modo en un acto de campaña con motivo de las elecciones europeas en el Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada, ante unas 400 personas, donde ha señalado que Arias Cañete tiene la misma mentalidad que "mucha gente de la derecha, que cree que los hombres son superiores a las mujeres".

"Cañete ya es reincidente. Ya habló de los regadíos. Si Rajoy le ha puesto es porque no le disgustan estas cosas. Pero si la vicepresidenta tanto poder tiene, y tanto quiere a las mujeres, que le diga a Rajoy que quite a Cañete. Porque es una vergüenza para las mujeres y para todos los hombres que respetamos a las mujeres", ha aseverado.

En concreto, se ha dirigido a la 'número dos' del Ejecutivo y le ha instado a pedir a Rajoy que "quite" a Cañete. "Ya está bien de filtrar 'no estoy a gusto con lo que Cañete ha dicho'. Pues bien, vicepresidenta del Gobierno, si tanto poder tienes y tanto quieres a las mujeres, dile a Rajoy que quite a Cañete, porque es una vergüenza para las mujeres de este país y para los hombres que respetan a las mujeres", ha remachado.

Además, Rubalcaba ha subrayado que Cañete, para explicar por qué "perdió" el debate con Valenciano, acudió a la "superioridad intelectual", algo que, para él es "el problema del asunto", porque "hay mucha gente en la derecha política que cree que los hombres son superiores a las mujeres".

Y, en este contexto, se ha referido a la sentencia que obliga a la Junta a concertar sólo para niñas para denunciar que en esto consiste la "gran reforma educativa" que el PP quiere imponer en España: en aplicar su "ideología". "¿Qué tiene que ver con la calidad de la educación española que los colegios que separan niños y niñas puedan tener ayudas públicas?", se ha preguntado.

Rubalcaba ha avisado de que "primero se separa a los niños de las niñas", después se aplican "programas escolares distintos" y "al final los niños creen que son superiores a las niñas". "Este es el modelo", ha denunciado.