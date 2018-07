El debate entre Obama y Romney altera la carrera electoral en EEUU

Después de ser bautizado como el perdedor del debate electoral, Barack Obama ha reconocido públicamente que no tuvo una buena noche frente al candidato republicano Mitt Romney. En un mitin con actuaciones de estrellas de la talla de Stevie Wonder, Obama ha aludido a su noche desafortunada en el debate. "Los artistas actuan a la perfección noche tras noche, yo no", ha comentado el demócrata.

En la misma línea, Obama ha acusado a Romney de mentiroso por asegurar que no rebajaría los impuestos a los más ricos. El demócrata cuenta a su favor con dos datos. Por un lado, la caída del paro. Y por otro, que aumenta su recaudación de fondos para la campaña electoral.

En cambio, a Mitt Romney de momento le halagan las masas y disfruta su buen momento diciendo que la gente pudo escuchar "las no respuestas de Obama y sus excusas".

Pese a su traspiés en el debate, Obama está por delante en las encuestas y en los estados cruciales mantiene ventaja sobre su adversario. Sin embargo, los votantes de Obama no están tan motivados como los republicanos.

Entre todos los votantes, Obama gana de calle en las encuestas; pero entre los que irán a votar es donde hay un empate estadístico. El próximo jueves se celebrará el debate entre los candidatos a vicepresidentes de la Casa Blanca.