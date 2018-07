Mas asegura que a Cataluña "no le temblará el pulso" ante las "amenazas de Madrid"

El presidente catalán, Artur Mas, ha defendido la fuerza de los municipios para lograr la mayoría absoluta en el Parlament, ya que, en su opinión, es la única manera de afrontar en condiciones "las amenazas que llegan de Madrid".

"En Madrid, hay mayoría absoluta de un PP que no quiere facilitar las cosas, por eso necesitamos una mayoría equivalente en el Parlement", ha manifestado Mas, en su intervención en un acto con alcalde y regidores de CiU en Mataró (Barcelona).

El presidente catalán, según el cual Cataluña está viviendo los momentos más importantes de su historia, se ha mostrado convencido de que su formación política seguirá "gobernando Cataluña" y ha destacado: "Creo que la victoria está a nuestro alcance, pero una cosa es ganar y otra es hacerlo con la mayoría suficiente".

En su discurso, Mas ha dicho también que "España está contra las cuerdas, ha perdido prestigio a nivel internacional, pero no la podemos despreciar; están acostumbrados a ejercer su fuerza, aunque ahora de manera democrática. No nos engañemos, no nos temblará el pulso para lograr que Cataluña logre sus proyectos".

El presidente de la Generalitat ha realizado estas declaraciones en Mataró en una acto al que han acudido regidores y alcaldes de toda Cataluña para expresarle su apoyo.

En el acto han intervenido diferentes alcaldes, así como los cabeza de listas de les demarcaciones de Girona y Tarragona, Santi Vila i Albert Batet, a las elecciones del 25-N, y el presidente del Comité de Gobierno de Unió y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.