Toda la prensa internacional se hace eco de la victoria independentista en Cataluña

La BBC ha empleado el término 'Breaking News', última hora en castellano, para anunciar la "victoria de los nacionalistas y el camino hacia la independencia". Su corresponsal ha definido la jornada electoral como un "hito".

Sin embargo, no es el único medio internacional de referencia que se ha hecho eco de los comicios autonómicos. El británico 'The Guardian' describe las elecciones como 'cuasi referendum' sobre la independencia.

Del mismo modo, el francés 'Le Monde' titula "victoria de los independentistas en las elecciones regionales". El también galo 'Le Figaro' abre su portada apuntando a que "los catalanes lanzan un desafío a España". En la televisión francesa se debate sobre la reforma del Constitucional "para detener a las personas que no respetan las decisiones del Tribunal", como sería el caso de Artur Mas.

El italiano 'Corriere della Sera' abre su edición con un explícito "camino a la independencia". Esta palabra que se repite también en los informativos alemanes, que dedican una amplia cobertura al proceso soberanista, al igual que ocurre en Rusia.

Al otro lado del Atlantico, 'The New York Times' destaca la victoria de los partidos secesionistas al igual que hace 'The Washington Post'. Hasta en la arabe 'Al Jazeera' han decidido dedicarle espacio a las elecciones catalanas.

Prensa nacional

En España las elecciones catalanas son sin duda el gran tema político de las últimas semanas. Las portadas nacionales, al contrario que los medios internacionales, destacan que la opción independentista no gana en número de votos, por lo que no sería la opción mayoritaria elegida por los ciudadanos, aunque sí que lo hace en número de escaños.