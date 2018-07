El futuro de Artur Mas, cada vez más incierto

NECESITA LOS VOTOS DE LA CUP

Tras ser imputado por desobediencia, los independentistas han mostrado su apoyo a Artur Mas pero no parece claro que estén dispuestos a darle sus votos para que pueda ser investido como próximo presidente de la Generalitat. Y al 'no' de la CUP se suma el de Iniciativa per Catalunya. Incluso dentro de Junts pel Sí parece haber dudas. Mientras, Ciudadanos sondea sus opciones.