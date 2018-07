'Coleta Morada' y 'Pájaro Naranja' se enfrentan en campaña

Artur Mas ha creado tendencia. Su imitación del lenguaje de los indios de película, dedicando un gran corte de mangas a los grandes jefes de PP, PSOE y Podemos, ha sido imitado por casi todos los candidatos a las elecciones catalanas. Incluso por el candidato del PSC, Miquel Iceta, aunque haya asegurado: "Yo no hablar comanche".

El que más lejos ha llegado con la broma ha sido Pablo Iglesias, que ha recuperado la melodía de aquella vieja canción de Javier Krahe, 'Cuervo ingenuo', y cantando decía: "Coleta morada mandar señales de humo a pequeño Pujol: Coleta morada no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú".

Otro que se ha sumado al vodevil indio ha sido Albert Rivera, que asegura que Artur Mas no solo habla en indio sino que lleva haciendo el indio varios años, pero no ha podido resistir la tentación, y en su cuenta de Twitter escribe: "Espero que Coleta morada, es decir Pablo Iglesias, apoye a la candidata de Ciudadanos antes que a Mas". El aludido no tardó en contestar y, a través de la misma red social, decía: "¿Puede asegurar pájaro naranja, es decir, Albert Rivera, que Ciudadanos no investirá a Mariano Rajoy?".