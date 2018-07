Mas: "CiU no tiene la suficiente fuerza para liderar solo un gobierno"

ELECCIONES EN CATALUÑA 2012

El líder de CiU, Artur Mas, ha asegurado que "no hay alternativa a CiU, pero se debe abrir un proceso de reflexión, ya que no tenemos la fuerza suficiente para liderar este proceso". Tras la amarga victoria que ha logrado en las urnas, donde ha perdido 12 escaños, el líder nacionalista ha asegurado que no se arrepiente de haber adelantado los comicios, "a pesar de haber perdido apoyos".