Interior abre una investigación por las supuestas filtraciones

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, quiere aclarar de donde viene la filtración a los medios de comunicación sobre un supuesto documento policial que vincularía a CiU con una trama de corrupción.

El ministro ha hecho esta afirmación durante un desayuno informativo que ha presentado el Presidente del Grupo Planeta y del Grupo Antena 3, José Manuel Lara, que ha recibido de la Fundación España y Catalanes un corazón con ambas banderas.

El titular de Interior se ha mostrado contrario a las filtraciones porque "hacen daño a las instituciones" y ha afirmado que cuando las filtraciones han perjudicado a miembros de su partido, "por ejemplo en el caso Gürtel, no acusamos a España de haberlo hecho". Según ha explicado Fernández Díaz, los borradores policiales no son documentos definitivos y por eso no se elevan al Juzgado sino que pueden elaborarse a raíz de confidencias u otros elementos de investigación que tiene la Policía, aunque ha insistido en que aún desconoce este "borrador" policial que se ha desvelado.

El ministro, que ha reiterado que se enteró de la existencia del documento a través de la prensa, ha recordado que él mismo tuvo que comparecer dos veces en el Senado por otras filtraciones policiales que implicaban a dirigentes de su partido y que "cuando el PP, mediante filtraciones de la Policía o del Juzgado, salía perjudicado, nunca hemos dicho que era España o el Estado quien actuaba contra aquellas personas". Fernández Díaz ha lamentado de esta forma que el candidato de CiU a la Generalitat, Artur Mas, opinase que el Estado español le intenta "destruir" desde sus "cloacas".

Fernández Díaz ha afirmado que como ministro no tiene conocimiento de todos los documentos que elabora la Policía Nacional, que tiene 72.000 miembros, o la Guardia Civil, con 83.000 agentes, y que en cualquier caso los borradores policiales son "documentos de trabajo no definitivos" que contienen información que aún no está suficientemente contrastada para elevarla a las instancias judiciales.

Tras insistir en la necesidad de preservar la presunción de inocencia, el ministro ha puntualizado que "en determinadas acusaciones", en referencia a este documento que implica a los dirigentes de CiU con cuentas en paraísos fiscales con dinero procedente del Palau de la Música, "yo creo que sería bueno que todos pudiésemos saber la verdad, pero partiendo de la base de la presunción de inocencia de personas e instituciones". Fernández Díaz, que ha expresado "un respeto extraordinario por los Mossos d'Esquadra, que es una gran policía", ha insistido en que le gustaría saber quién ha filtrado el documento, aunque ha añadido: "por experiencia sé que será difícil averiguarlo".

El ministro ha dicho que las filtraciones son "una práctica que no es nueva, por desgracia, y mi partido ha sufrido muchas filtraciones" y, tras señalar que "generan indefensión", ha recordado que cuando han afectado a su partido "nunca hemos dicho que España o el Estado estaban actuando contra nuestro partido".Entre otras cosas, también ha recordado que cuando CiU y PNV presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la LOAPA "nadie consideró que estaban actuando contra España".

En el desayuno se ha hablado también del futuro de Cataluña. Para el ministro, apostar por la independencia es jugar a la ruleta rusa. Respecto a las informaciones publicadas sobre Artur Mas, dice que la investigación está abierta, y que no se debe acusar al Estado de estar detrás de las filtraciones.