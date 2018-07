Tomás Gómez: "Aguirre pertenece a una élite diferente a la mayoría"

Campaña electoral del PSM

“Es una campaña muy ideológica. Coincido con Esperanza Aguirre en que la batalla electoral en Madrid es la de más calado ideológico de todo los tiempos. Se confrontan dos modelos: el de la gente común, frente al gobierno del negocio, que es lo que representa el gobierno del Partido Popular”.

¿Quiere para Madrid lo que Zapatero para España?

“Yo sé lo que no quiero para Madrid: un gobierno que esté cogiendo lo de todos y dándoselo a unos pocos para que hagan negocio, que es lo que hace el Partido Popular. Yo quiero un gobierno de la gente, un gobierno de la mayoría. Son 16 años en el poder de esta derecha radical que hay en Madrid. La frase la pronuncié en el discurso de clausura de mi primer congreso, en el 2007. Una frase sobre la que el PP ha hecho toda una campaña. Lo grave no es que hayan utilizado unas declaraciones del 2007, con imagen del PSOE y además sin firmar. Lo grave es que se alimentan del dolor de las personas. ¿Usted cree que un gobernante, en un país democrático, se puede alegrar de que haya cinco millones de parados?. Desde luego, el presidente del Gobierno estoy convencido que no. Le conozco bien y va en la esencia del Partido Socialista. Yo creo que les ha traicionado el subconsciente”.



¿Zapatero estará en algún mitin?

“En la clausura de la campaña. Yo me hubiera ofendido y los madrileños si la clausura de la campaña del Partido Socialista no se hubiera producido en Madrid. Además se hará en la Plaza Mayor, en pleno corazón de Madrid. También hubo un mitin en precampaña, en Alcalá de Henares”.

¿Subirá los impuestos?

“No. Lo primero que haré será sentarme con los grupos de la oposición, con los sindicatos y con los empresarios, para pactar el plan de empleo para los jóvenes, para parados de larga duración y para parados del sector de la construcción que es el gran problema que tiene hoy Madrid. El paro es la primera prioridad. En cuanto a los impuestos, planteamos un nuevo impuesto, sí, a las entidades financieras y a los bancos, que en el año de la crisis, en el año 2009, obtuvieron 35.000 millones de euros de beneficios”.

Encuestas negativas

“Yo mentiría si dijese que el Partido Popular ha hecho toda mal. Ha hecho, por ejemplo, una importante ampliación de las infraestructuras de transportes. Lo que digo es que es un proyecto agotado y que representa el proyecto del negocio, el gobierno del negocio. Han cogido lo de todos para dárselo a unos pocos. Nosotros defendemos el gobierno de la gente. A las encuestas se les puede dar la vuelta. Los datos que hay en Madrid no coinciden con lo que están publicándose. El día 22 de mayo no tengo ninguna duda que se va a producir un cambio político en Madrid”.

Colegio privado

“Esperanza Aguirre pertenece a una elite distinta a la mayoría. Yo valoro tanto la educación pública porque gracias a la educación pública yo hoy puedo estar compitiendo con la señora Aguirre para ser presidente de la Comunidad de Madrid. Yo soy producto de la educación pública y si no es por la educación pública yo no estoy aquí. Mis padres han trabajado toda la vida. Mi madre ha fregado todas las escaleras entre Parla y Madrid y mi padre ha trabajado, el hombre, todas las horas del mundo para que mi hermano y yo pudiésemos estudiar. Si no hubiese habido un Instituto público en mi ciudad, yo no hubiese podido hacer el bachillerato. Si no hubiese habido universidades públicas a las que pudieran acceder todos los españoles, que ese fue el gran logro de Felipe González, yo no hubiese podido hacer una carrera universitaria, hoy no sería profesor de Universidad y no estaría donde estoy. El liberalismo de Esperanza Aguirre no es libertad. Ella confunde libertad con privatización, y confunde privatización con negocio. Es posible un Madrid diferente”.