Rajoy: "Nunca como hasta ahora está tan justificado el apoyo al Partido Popular"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que la situación económica que atraviesa ahora España gracias a la gestión del Gobierno del PSOE provoca que "nunca como hasta ahora esté tan justificado el apoyo" al Partido Popular.

Rajoy ha efectuado esta afirmación en un mitin en Logroño durante el que, además, ha tildado a José Luis Rodríguez Zapatero de ser "el presidente que más ha empobrecido a los españoles" en la historia de la democracia española. Sólo por eso, y a tenor de algunos datos económicos recientes, ninguno de los dirigentes del PSOE "merece la confianza" de los ciudadanos. "Hay que tener una generosidad infinita para apoyar a los socialistas", ha proclamado.

Tras su paso por Vitoria, en donde ha hablado de la participación electoral de Bildu y de economía, Rajoy ha insistido en la capital riojana, y ante miles de simpatizantes, en recuperar algunos de los datos últimos ofrecidos por el FMI o por la UE, en el primer caso para recalcar que en España el paro juvenil puede provocar una generación perdida, y en el segundo para lamentar los datos de crecimiento. Con estos datos el líder del PP ha desafiado a Zapatero a que llame "bellaco" al FMI después de haber tachado como tal a los que aseguran que su Gobierno sí ha acometido recortes sociales.

Para Rajoy, es evidente que sí ha menoscabado el poder adquisitivo de los españoles y su protección social, y así, ha recordado la congelación de las pensiones, la eliminación de las ayudas por hijo o la bajada del sueldo a los funcionarios, para pasar a preguntar a los asistentes quién es el artífice de estas medidas.

El público ha gritado el nombre del jefe del Gobierno. "La culpa de lo que ha ocurrido aquí, y lo voy a decir con tranquilidad, la tiene un Gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias", ha señalado el líder del PP antes de reclamar un cambio "urgente" por ser ya "una cuestión nacional". No cree Rajoy que el PSOE se pueda recuperar a partir del fin de semana próximo, pues, según sus declaraciones, "no se puede recuperar en dos días quien ha dilapidado su confianza en tres años".

El PP, ha dicho, es una organización en la que tanto peso como los votantes tradicionales lo pueden tener los que no les han votado jamás o sólo en ocasiones puntuales, y que se compromete a trabajar con "seriedad" para cambiar el modelo y favorecer la creación de empleo.

Rajoy ha dirigido varias referencias a La Rioja, por una parte para expresar su total apoyo a la candidata a la alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra, y al presidente autonómico, Pedro Sanz, y por otra para incidir en que la comunidad registra algunos de los mejores niveles de reducción de paro, de calidad educativa o de pagos a los proveedores.

Como anécdota, se ha hecho eco de la polémica por cuatro esculturas que contrató el actual Gobierno de Logroño y que no han aparecido por ningún lado.

"Es un caso notable, a mí me tiene admirado", ha dicho el líder nacional del PP, quien se ha comprometido a preguntar dónde están si es elegido presidente, pero no a averiguar su ubicación. "Puedo decir que preguntaré, pero no me comprometo a que aparezcan. Esto parece una broma y lo es, y aunque sólo fuera por esto, aunque hay más cosas, Logroño merece un cambio", ha concluido.