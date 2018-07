Rivera: "Estoy dispuesto a dialogar para que este país sea gobernable pero también para se gobierne de otra manera"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que en su partido hay "una inmensa alegría" por los resultados logrados en las elecciones autonómicas y municipales celebradas este 24 de mayo y ha subrayado que "España ha cambiado". Entrevistado en el programa 'Espejo Público', ha hecho énfasis en que "la lectura real" de esta cita con las urnas "es que Ciudadanos es la tercera fuerza municipal de España", negando cualquier atisbo de decepción por si el salto a nivel nacional se había producido de manera más moderada de lo que preveía.

Rivera ha destacado que el éxito de su formación de ha producido "habiendo apostado por ser Ciudadanos, no por hacer coaliciones o plataformas, sino con nuestra marca, nuestro proyecto y nuestra gente". También ha apuntado que "con este mapa político toca dialogar" y, además, con "cambios profundos en los fondos y en las formas". "España tiene que poder ser gobernable y tiene que gobernarse de otra manera. La gente quiere estabilidad pero también cambio", ha afirmado.

El líder de Ciudadanos, que ha pedido a PP y PSOE que hagan "autocrítica", cree que España está ante una "situación histórica" porque se abre una "segunda etapa política después de la transición", por lo que ha alertado de la "incapacidad de ver la realidad" de las formaciones que hasta ahora protagonizaban el bipartidismo.

En referencia a la Comunidad de Madrid, donde el PP ha ganado las elecciones aunque sin mayoría absoluta, Rivera ha asegurado que aún no ha hablado con Cristina Cifuentes y ha afirmado que pondrá "condiciones" aunque una de ellas no será tener consejeros. "No queremos cargos, no vamos a entrar en el Gobierno", ha dicho, aunque ha advertido de que "desde la oposición" impulsará "la regeneración democrática".

Tampoco ha recibido aún la llamada del líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Estoy dispuesto a dialogar para que este país sea gobernable pero también para se gobierne de otra manera. Los que son reacios a reconocer que España ha cambiado tendrán que bajar a la realidad y ver que Ciudadanos y Podemos somos decisivos para el futuro de este país y que podemos incluso aspirar a gobernar", ha afirmado.

Rivera, de momento, no ha tomado una decisión sobre si liderará Ciudadanos en unas elecciones adelantadas en Cataluña o en los futuros comicios generales. "Soy humano y tengo dudas", ha afirmado, auque ha apuntado a que lo decirá con su "equipo en el mes de julio", cuando celebrarán primarias. Además, ha cuestionado que haya cita con las urnas en septiembre en Cataluña: "Hay que ver si Artur Mas se atreve a hacer elecciones", ha dicho.

Evitando opinar sobre UPyD, -"bastantes problemas tiene ya con este declibe político como para que yo meta el dedo en el ojo", ha dicho-, ha reiterado que "la lectura real es que ciudadanos es la tercera fuerza municipal de España cuando no había proyecto nacional hasta hace un cuarto de hora". "No sé a qué querían algunos que aspiráramos sin estructura ni recursos. Estamos satisfechos porque sabemos lo difícil que ha sido. hemos hecho un esfuerzo titánico", ha valorado.