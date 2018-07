Rajoy: "No pactaremos con los 54 algunos que han llegado hace media hora"

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, ha asistido a un acto del Partido Popular en Vitoria con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. El líder de los populares ha mostrado su fortaleza y ha destacado la historia de su partido y ha negado pactos con aquellos que "acaban de llegar hace media hora".



El presidente del gobierno hace memoria de la historia de su formación política para negar pactos con los partidos emergentes: "No somos un partido que haya nacido hace un cuarto de hora. No hemos nacido en tertulias y tampoco en platós de televisión. No somos un partido para coaligarnos con 54 algunos que acaban de llegar hace media hora. Somos un partido para coaligarnos con la gente".



También tuvo palabras para los socialistas y para sus políticas de gobierno que llevan a cabo sus miembros: "Siempre producen los mismos resultados. Ahora, con nosotros, España ha pedido dinero con interés negativo por primera vez en su historia".



Rajoy ha destacado también los buenos resultados en empleo que, según dice, están consiguiendo: "Podemos decir con orgullo que España está en el camino de la recuperación económica, que crecemos como nadie en Europa y que tras años de destrucción de empleo ya a partir de 2014 se empezaron a crear puestos de trabajo".