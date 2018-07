Rajoy: "En las elecciones se eligen gobernantes y no tertulianos"

Mariano Rajoy ha participado en un acto en Santander y la ciudad cántabra ha sido el lugar en el que el presidente del gobierno ha exhibido un discurso contra sus rivales políticos. El líder del Partido Popular ha recordado a los españoles que en las elecciones del 24 de mayo "se eligen gobernantes y no tertulianos, comentaristas de televisión, ni productos de márketing".



El presidente del gobierno recuerda que gobernar no es sencillo: "Pontificar de tertulia en tertulia sobre lo humano y lo divino es realmente fácil. Se sientan y dicen hay que hacer esto o lo otro y se creen que con decir las cosas sin tener la responsabilidad de hacerlo ya vale. Pues no, no vale. Gobernar es muy difícil y no se puede frivolizar. Cuando en España se frivolizó el país estuvo a punto de irse a la ruina y a la quiebra".



Rajoy además, dice que el cambio llegó hace cuatro años con ellos: "El cambio es lo que inició el PP en 2011 y no lo uqe ofrecen otros. Es en ese cambio en el que hay que perseverar".