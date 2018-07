Susana Díaz: "Quedan cinco días para que gane nuestra tierra"

Durante su intervención en un mitin en el Teatro auditorio Ribera del Guadaíra del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, al que han asistido unas 1.100 personas, Díaz, que fue recibida al grito de "presidenta, presidenta", ha vuelto a referirse a la constante presencia de Rajoy en la campaña de las elecciones andaluzas, apuntando que el presidente está "de los nervios" porque sabe que ha estado tres años haciendo "daño" a esta tierra y que los andaluces le van a ganar en las urnas el próximo domingo. "Ese es el miedo que tiene Rajoy en el cuerpo", ha expresado.

Ha manifestado que Rajoy no ha querido ayudar a esta tierra en tres años y, en cambio, viene ahora en campaña electoral prometiendo la creación de empleos, como si esto fuera "una subasta". Díaz ha manifestado que a partir del lunes empezará a recordar a Rajoy y a su "romería de ministros" todo lo que han prometido durante esta campaña en Andalucía para que lo cumplan.

Susana Díaz se ha preguntado quién estará gobernando en España si Rajoy --que este martes ha estado en Málaga-- y sus ministros están todos en Andalucía, y ha insistido en que desde el lunes les exigirá todo lo que están prometiendo.

"Nos quedan cinco días para que gane Andalucía y el domingo vamos a ganar y bien, por mucho, ampliamente, en todos los rincones de Andalucía, ya veréis", ha señalado Díaz. Ha agregado que los andaluces saben que ella nunca ha tenido "apego al poder" y que el único pacto que quiere alcanzar es con la gente. A su juicio, aquellos que están todo el día hablando de pactos y de "líos de partidos" es que tienen poco que aportar a esta tierra y no están entendiendo el mensaje de la calle, donde hay ganas de "cambiar la política" y de luchar por una Andalucía mejor para nuestros hijos.

Ha garantizado que, con el PSOE-A en el Gobierno andaluz, la recuperación "va a ser para todos y no vamos a dejar a nadie en el camino", y esa es "la diferencia con la derecha".

Susana Díaz ha expresado que tiene la sensación de que a medida que avanzan los días, a ella se le va "quebrando la voz", pero Andalucía "cada vez tiene la voz más fuerte en España" y hay más gente de todo el país mirando qué pasa en nuestra tierra. "Hay una marea de ilusión y de esperanza en la calle", ha señalado la candidata socialista, quien ha pedido a sus compañeros que vivan los días que quedan de campaña con la "intensidad, las ganas y la ilusión" con los que los vive ella.

Se ha mostrado convencida de que el próximo domingo se hará "historia" en esta tierra, porque se van a abrir "los mejores años", y ha garantizado que va a ser la presidenta de la Andalucía de "las oportunidades", con el apoyo de todos los andaluces. Ha manifestado que los socialistas tienen unos valores a los que nunca van a renunciar, como una sanidad pública y universal, que es "lo más grande que hemos hecho... ni el AVE".

Durante su intervención, Susana Díaz ha insistido en que nunca va a levantar la voz cuando la ataquen a ella, pero sí cuando traten de manchar la imagen de Andalucía. "Entonces no me va a callar nadie; conmigo sí, con Andalucía, no", ha sentenciado.

Ha señalado que la Andalucía "triste" y "sombría" que algunos tratan de pintar no es la Andalucía de hoy, que aunque tiene problemas, tiene una potencia tremenda y es una tierra atractiva donde la gente quiere invertir. Susana Díaz ha garantizado que en ese objetivo no la va a parar nada, como no lo han conseguido los "palos en las ruedas" del Gobierno central. "Ayudadme, quedan cinco días para que gane nuestra tierra", ha pedido a los andaluces.

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha señalado que quedan cinco días para ganar las elecciones, "la ilusión y el futuro de Andalucía". Ha afirmado que los socialistas están orgullosos de haber transformado esta tierra, frente a una derecha que preferiría ver la Andalucía "de hace más de 30 años, condenada".

Ha recalcado que de aquí al domingo, los socialistas se van a dejar "la piel, porque la primera que se la está dejando es Susana Díaz", a la que ha dado las gracias "por devolvernos la ilusión". A su juicio, el domingo "nos jugamos mucho, el futuro de nuestra tierra" y los socialistas "queremos que Andalucía sea una tierra de oportunidades, sin que nadie se quede en el camino, con igualdad de oportunidades" y con la creación de empleo como la prioridad.

El alcalde de Alcalá y candidato a la reelección en las elecciones municipales de mayo, Antonio Gutiérrez Limones, ha dado las gracias a Susana Díaz por contagiar a todos los socialistas su pasión, ilusión y fuerza, y por devolver al PSOE al corazón y centro de la vida de los andaluces.

Ha manifestado que los socialistas siempre están los primeros para darle solución a los problemas de los ciudadanos y tienen que estar orgullosos de lo que han hecho juntos por esta tierra, frente a una derecha que "no ha creído nunca" en ella. Ha pedido a todos los socialistas que hagan un esfuerzo de aquí al domingo para ayudar a Susana Díaz, porque es la "esperanza" para esta comunidad.