Sánchez: "La victoria de Susana Díaz es la del conjunto del socialismo español"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha proclamado que, a la vista de los resultados de las elecciones andaluzas de ayer, "el que tiene un problema de liderazgo es el PP y Mariano Rajoy". "Ellos sabrán cómo lo resuelven; nosotros estamos en el buen camino para afianzar el cambio seguro el 24 mayo", ha defendido el líder socialista en rueda de prensa tras reunirse con la ejecutiva federal de su partido para analizar las elecciones andaluzas.

Sánchez también ha pedido al PP que no meta a los socialistas en su "mismo saco", ya que, a su juicio, el PSOE ha sabido "escuchar el ansia de renovación" de la ciudadanía, mientras que el partido de Rajoy "ha mirado para otro lado". "El PSOE nada tiene que ver con el PP; que no nos metan en ese saco, porque no tiene nada que ver", ha planteado Sánchez, tras argumentar que, mientras que su partido afrontó hace unos meses la renovación de su liderazgo, tanto en Andalucía como en España, el PP no lo ha hecho. Ha subrayado que otras fuerzas políticas han hecho lo mismo, incluso que han surgido partidos nuevos, y que solo el PP sigue sin renovarse.