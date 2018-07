Susana Díaz sobre el debate: "Nadie me va a callar si mienten sobre Andalucía"

El día después de un debate cada candidato -como es habitual- se considera ganador. Como Susana Díaz, que muestra su mejor sonrisa y justifica que interrumpiera al candidato popular con este argumento. Susana Díaz ha insistido en que está "contenta" y "satisfecha" de su intervención en el debate, y ha subrayado que no le va a "callar nadie" cuando "mientan" o se "metan" con Andalucía.

Díaz ha respondido de esta forma, en declaraciones a los periodistas al ser preguntada si sigue pensando que el desarrollo del debate fue "el correcto", y ha añadido: "Siempre he dicho que cuando se metan conmigo, y ayer me llamaron teatrera, soberbia, de todo, no voy a defenderme, pero cuando se metan con Andalucía no me va a callar nadie, eso lo tengo claro, siempre que mientan sobre Andalucía esta presidenta va a levantar la voz", ha remachado.

Sobre las posibles alianzas postelectorales, ha reiterado que el único pacto que quiere es "con la gente" y ha subrayado que en estos momentos no le interesa "lo que dicen unos y otros", sino lo que dicen los andaluces. "Sé que a algunos les interesa hablar de acuerdos, de pactos, de líos, pero a mi la gente me dice por la calle que forme un gobierno estable y fuerte y que esa mayoría amplia que Andalucía necesita la tenemos al alcance de la mano", ha asegurado Díaz, que ha añadido: "Voy a seguir peleando estos días que restan de la campaña".

Para el candidato del PP la actitud de Susana Díaz es injustificable. Él le contestó con esta frase : “Dime cómo discutes y te diré cómo gobiernas”.

Para la vicepresidenta del Gobierno - que hacía campaña hoy en Almería- solo hay un vencedor, Juan Manuel Moreno, y recuerda a Susana Díaz que le advirtió que “en una semana no se arregla la falta de gestión de tantos años”.

Sáenz de Santamaría asegura que el candidato de PP ha vuelto a demostrar que con capacidad de gestión y argumentos, se gana.