Díaz acusa a Rajoy de no querer ser "el presidente de los andaluces"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy de "no haber querido ser nunca también el presidente de los andaluces", de los que ha dicho: "Somos nueve millones y somos también España".

En un mitin en el San José de La Rinconada (Sevilla) después de haber visitado un centro ocupacional de discapacitados, Díaz ha asegurado que el PP "no tiene nada que aportar después de estos tres años", en alusión al Gobierno de Rajoy, y ha añadido que "la derecha nunca quiso la autonomía".

La presidenta andaluza que ha aludido al candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, como "el que ha venido de Madrid", ha acusado a este partido de denunciarla a la Junta Electoral por gobernar.

"Dicen que gobierno; claro que gobierno, yo no me escondo detrás de un plasma ni me da por fumar puros esperando a que se arreglen los problemas de la gente", ha señalado. "Voy a ser presidenta de Andalucía porque quiero ser presidenta de Andalucía y no quiero estar en ningún sitio que no sea en mi tierra", ha subrayado.