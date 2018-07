Zafón: "El Prisionero del Cielo es una historia más dinámica y está llena de intriga"

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón, ya consolidado como estrella mediática, pone este jueves a la venta la tercera entrega de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, "El Prisionero del Cielo", una novela "más luminosa" que desencalla las historias de las anteriores, ha asegurado. En un acto multitudinario en el edificio gótico de la capilla dels Àngels y sobre un telón de fondo de Piranesi, Zafón ha presentado su nuevo trabajo, "El Prisionero del Cielo" (Planeta), que sale con una tirada inicial de un millón de ejemplares en todos los países de habla hispana, y continúa con la trama planteada en "La sombra del viento" (2001) y "El juego del ángel" (2008), y que cerrará una cuarta.



Zafón reconoce que quizá en "El juego del ángel" el lector "se enfadó un poco porque no sabía bien por dónde iba la historia", pero ahora, traspasado el ecuador de la saga, se empieza a ver qué se oculta en ella de modo que "todas las claves de las dos anteriores novelas son reinterpretadas y ahora cobran sentido, y eso precipita toda la narración". La novela arranca en la Barcelona de 1957, donde Daniel Sempere y su amigo Fermín los héroes de "La Sombra del Viento" regresan de nuevo a la aventura, pero cuando todo empezaba a sonreírles un inquietante personaje visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible secreto que lleva enterrado dos décadas en la oscura memoria de la ciudad.



Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino le arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de las sombras: la que está creciendo en su interior. Admite el autor que "El juego del ángel" sería como "una precuela" en la línea temporal de "La sombra del viento", mientras que "El prisionero del cielo" funciona como una secuela, porque se desarrolla un año después, pero advierte de que a pesar de sus conexiones, los cuatro libros de la serie funcionarán de manera independiente. Entre los personajes que aparecen en esta, Zafón destaca a Mauricio Valls, que personifica "lo peor del franquismo" y es "el verdadero villano de la saga" y al que el lector conoce desde que se va formando hasta que se transforma en "un monstruo".



Como en las anteriores entregas, las páginas de "El Prisionero del Cielo" están llenas de referencias literarias, desde la evidente de "El conde de Montecristo", las obvias de "Los miserables" o las novelas de Dickens, hasta otras citas ocultas con las que Zafón invita al lector que lo desee a entrar en el juego de su descubrimiento. Barcelona sigue siendo un personaje invitado en esta tercera novela: "Tomo la ciudad y, atendiendo a su esencia, creo una Barcelona como si fuera un personaje más, que es reconocible, pero que no es la de hoy, a la que doy un vestuario y le creo escenas y una dramaturgia". La resolución final del misterio llegará en "dos o tres años" con la última entrega de la tetralogía, avanza Zafón: "Habrá más cosas de Daniel, de Fermín, de ese personaje misterioso que es Mauricio Valls, volveremos al Cementerio de los Libros Olvidados y encontraremos a personajes y elementos que creíamos que no volveríamos a ver, antes de que se complete el rompecabezas"