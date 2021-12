Los 10 mejores mini lavavajillas del 2021

La comodidad de tener un lavavajillas no tiene por qué ser exclusiva de cocinas que cuenten con suficiente espacio. De hecho, los mini lavavajillas fueron diseñados, justamente, para que cualquier persona pueda utilizar este práctico electrodoméstico, independientemente del espacio disponible. Por eso, compartimos contigo los mejores mini lavavajillas.

Los minis lavavajillas portátiles de buena calidad pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas, comenzando por el simple hecho de no perder tiempo lavando los platos. ¿Otra ventaja adicional? Aunque parezca increíble, el uso de lavavajillas reduce de forma considerable el consumo de agua, de allí que su uso no solo sea cómodo y práctico, sino también ampliamente recomendado para reducir gastos.

Balay 3VK311BC Lavavajillas compacto | Amazon

Práctico, compacto y súper potente, así es esteo de instalación libre y no te debes dejar engañar por su tamaño de 45 centímetros de alto por 55 centímetros de ancho, porque tiene una capacidad para lavar los artículos de una mesa para seis personas. Otra característica interesante es elde este mini lavavajillas, y es que solo necesita ocho litros de agua para dejar todos los platos completamente impecables. Es fácil de utilizar, más porque incorpora programas pre establecidos. Comprar en Amazon

Teka Lavavajillas Compacto | Amazon

Estese destaca por incorporar las funciones y la potencia de cualquier lavavajillas tradicional, solo que en un tamaño de 55x50x43cm. Las temperaturas de lavados oscilan entre los 40 y 70 grados. Tiene un diseño súper compacto pero con excelente capacidad para limpiar una gran cantidad de platos. Incluye varios programas que facilitan su uso, aunque sin duda laes una de las mejores, puesto que limpia todo en treinta minutos con el mínimo consumo de agua y energía. Comprar en Amazon

Candy CDCP 6S Lavavajillas pequeño | Amazon

Si buscas una opción aún más pequeña que las anteriores, definitivamente debes considerar este modelo deque tiene poco menos de 43 centímetros de alto. Es una opción que también es muy efectiva, fácil de utilizar y de bajo consumo. Otras de las mejores características de este lavavajillas es incorpora la tecnología de antidesbordamiento, por lo que es sumamente seguro utilizarlo. Por otro lado, incluyey también capacidad para seis servicios. Comprar en Amazon

Klarstein Amazonia Mini | Amazon

Con una magnífica relación calidad precio, estese posiciona como una de las mejores opciones del mercado. Ofrece una limpieza a fondo gracias a su sistema de 360 grados. Es súper compacto, ideal para personas que vivan solos o en pareja porque tienen una capacidad para dos servicios. Este mini lavavajillas tiene un diseño moderno y bonito, además que gracias a suserá muy fácil seleccionar el programa de lavado. Comprar en Amazon

Bosch SKS62E32EU Serie 4 | Amazon

Otra excelente alternativa es esta opción deque por 55 centímetros lava una gran cantidad de platos de forma eficiente. Para ello incorpora varios programas, solo debes seleccionar el que mejor se adapte a lo que necesitas. Con respecto a lo anterior, uno de los programas está especialmente diseñado para lavar las copas de forma profunda y al mismo tiempo delicada. Otra ventaja es que tiene tecnologíapara proteger la vajilla y copras. Comprar en Amazon

Siemens SK26E222EU iQ300 | Amazon

Con una capacidad para seis servicios, este mini lavavajillas es potente, efectivo y al mismo tiempo consume el mínimo, puesto que es. También incluye variosy en comparación a otros mini lavavajillas, éste es hasta 50% más rápido en cualquiera de los procesos de limpieza. También incorpora la tecnología AquaStop, por lo que es seguro de utilizar. Tiene una buena relación calidad precio. Comprar en Amazon

Bomann TSG 7402-Lavavajillas Mini | Amazon

Éste es uno de los miniporque mide 43,5x42x43,5 cm. Pese a su tamaño, sorprende lo efectivo y potente que es, por lo que también es una apuesta segura por la calidad del aparato. Tiene uncon puerta transparente, por lo que se puede observar todo el proceso del lavado. Es súper fácil de utilizar y la pantalla LED facilita la selección de uno de los múltiples programas disponibles. Tiene una opción de enjuague rápido de 30 minutos y otra función ECO DE sesenta minutos. Comprar en Amazon

Electrolux ESF2400OS | Amazon

Compacto y al mismo tiempo con una excelente capacidad, así es esteElectrolux que cuenta con todas las prestaciones de un lavavajillas grande, solo que mucho más compacto. Incluye varios programas, aunque hay que destacar la opción especial para cristales, ideal para limpiar con delicadez las piezas de vajillas y copas más apreciadas. Tieney antidesbordamiento, además de una magnífica gestión de agua caliente que reduce el consumo de la misma en hasta 35%. Comprar en Amazon

Klarstein Aquatica Mini lavavajillas | Amazon

Pequeño, práctico, portátil y funcional, así es esta opción deque incluye tres programas: ECO, intensivo y rápido. Es una opción que no requiere de instalación y solo necesita cinco litros de agua para una limpieza profunda y efectiva. Se trata de una alternativa práctica porque se puede colocar, literalmente, en cualquier espacio aunque éste no esté cerca de una

Bob el mini lavavajillas | Amazon

Estees otra de las opciones más pequeñas porque mide poco menos de 49 centímetros y pesa casi once kilogramos. Es fácil de utilizar, fácil de transportar y se puede colocar en cualquier rincón porque no ocupa mucho espacio. Esta opción necesita tres litros de agua, por lo que el consumo del mismo es mínimo. Es perfecto para lavar la vajilla diaria de una o dos personas y tiene una opción para lavar hasta dieciséis vasos en tan solo quince minutos. Unque ofrece maravillosa prestaciones. Comprar en Amazon Aquí tienes 10 magníficas opciones de mini lavavajillas para que el espacio de tu cocina no te impida disfrutar de esta comodidad.