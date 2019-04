Zidane: "Ha sido perfecto, la primera parte fue espectacular"

CREE QUE PODÍAN HABER MARCADO MÁS GOLES

"Ha sido perfecto. Jugamos muy bien al fútbol, la primera parte fue espectacular. Estoy muy orgulloso de lo que hicieron, hemos jugado con autoridad", dijo Zidane tras la victoria del Madrid en Dortmund. "Podíamos haber marcado más goles. Contento por Cristiano otra vez; cuando no mete goles es un problema y ha metido dos. Me alegro por Bale; le va a venir muy bien. Muy bien todos, ha sido tremendo el partido", reflexiona el técnico. El francés dice que Bale no está lesionado: "Se le ha subido un poco el gemelo".